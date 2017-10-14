В ВКО открыли первый полноформатный центр обслуживания предпринимателей

Алматы. 14 октября. КазТАГ — В Усть-Каменогорске стартовал первый полноформатный центр обслуживания предпринимателей (ЦОП), сообщает пресс-служба акима ВКО.

«В ВКО стартовал первый полноформатный ЦОП на базе действующего совместного ЦОП-а фонда развития предпринимательства АО «Даму» и палаты предпринимателей региона. В центре расширили перечень оказываемых сервисных услуг», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Как уточняется, в настоящее время ЦОП оказывает 8 видов сервисных услуг, в частности, информационное консультирование по госпрограммам, услуги специалиста ЦОНа и обучение по программе «Бизнес-школа».

Кроме того, с августа 2017 года представители прокуратуры области оказывают консультации бизнесменам «Дежурный прокурор». Кроме того, по вопросам согласования технических условий, по подведению инженерной инфраструктуры для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) размещены 3 консультанта из числа абонентских служб субъектов естественных монополий и представитель «Казахинвест», отмечает пресс-служба.

В рамках проверки нового ЦОП аким области Даниал Ахметов дал поручения руководителям департамента госдоходов, управления юстиции и центра ГЧП в двухдневный срок предоставить консультантов для улучшения качества оказываемых услуг.

«Здесь мы сосредоточили все, что нужно бизнесменам. В ЦОП работают сотрудники комитета земельных отношений, представители всех инфраструктур — Водоканал, Тепловые сети, энергетической компании и таможенные службы. (…) На сегодня есть все, чтоб бизнесмен пришел и из одного источника получил ответы», — сказал Д. Ахметов.

В свою очередь директор палаты предпринимателей ВКО Игорь Шацкий поделился планами на будущее.

«У нас подобные помещения и аналогичные службы есть в г. Семей. Хотелось бы выйти на такой же формат», — заявил И. Шацкий.

Данная инициатива получила поддержку властей области. В скором времени по предложению палаты предпринимателей региона в г. Семей откроют на базе действующего центра полноформатный центр обслуживания предпринимателей.