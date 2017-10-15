Петропавловск. 15 октября. КазТАГ — Казахстан закупает 77% сырья для производства молочных продуктов за рубежом из-за нехватки собственного, сообщил генеральный директор ТОО «Молочный союз» Александр Кузлякин.

«Казахстан потребляет порядка 5 млн тонн молока, а переработчики перерабатывают всего 27%, т.е. 77% мы покупаем и финансируем сельское хозяйство других стран. В сумме за 2016 год это примерно Т53 млрд», — рассказал А. Кузлякин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей РК Болатом Палымбетовым.

Как отмечает А. Кузлякин, в Казахстане практически отсутствует сырье, особенно в зимний период. Сезонность личных подсобных хозяйств – от 11 до 14 литров, а зимой они вообще ничего не сдают, в сельхозформированиях – от 4 до 8 литров.

Также руководитель предприятия обратил внимание на низкое качества сырья для переработки. По словам А. Кузлякина, сегодня все молочные предприятия нашей страны работают с нарушениями. Причем «грубо нарушается таможенный регламент по микробиологическим показателям, который принят государствами Содружества независимых стран (СНГ)».

«На сегодняшний день из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 90% молока вообще непригодно для приемки, а мы его принимаем, и этот вопрос необходимо решать. Здесь должна быть воля государства, воля министра сельского хозяйства, который непонятно почему этого не понимает», — заявил А. Кузлякин.

Для сравнения показателей в сфере производства молочных продуктов он привел динамику с 2012 по 2017 годы, согласно которой производство молока сельхозформированиями выросло от 8 до 12%. Несмотря на подобную положительную тенденцию, по его словам, такие темпы позволят полностью заместить ЛПХ только через 75-100 лет. Между тем этот вопрос нужно решать уже сегодня.

«По бумаге числится, что мы производим 5 млн тонн, а всего за 2016 год все переработчики приняли 1,4 млн тонн. Получается, что остальное молоко – бумажное и воздушное? И если предыдущий министр сельского хозяйства это открыто признал на всю страну, то непонятно, почему этот вопрос сейчас никак не решается. Очередная программа, принятая МСХ буквально на прошедшей неделе, содержит 8 направлений, но в ней нет ни одного пункта по развитию животноводства. А оно дает сразу порядка 10 отраслей работы. Почему минсельхоз так безобразно относится к животноводству, мне не понятно», — отметил спикер.

В качестве положительного примера он привел Белоруссию, где сегодня практически не принимают молоко из личных подсобных хозяйств. При этом А. Кузлякин добавил, что в России из ЛПХ принимают до 50% молока, а в Казахстане 80%, все остальное, исходя из потребностей населения, закупается.

Он также обратил внимание на тот факт, что «при смене руководства МСХ и министров абсолютно нет никакой преемственности».

«Программа импортозамещения, кластеры, которые необходимо создавать, производственный пояс вокруг городов Астаны и Алматы — все те вопросы уходят в никуда. Выделяются серьезные бюджетные средства и ни одна государственная программа не доведена до конца. Наверное, за это кто-то должен отвечать», — подчеркнул глава ТОО.

А. Кузлякин также поделился некоторыми результатами исследований двухлетней давности продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Казахстане. Согласно приведенному им примеру, в этом году при покупке в г. Алматы нескольких десятков наименований продукции местных производителей у каждого из них обнаружены антибиотики.

«Считаю, что настало критическое время и немедленно нужно принимать жесткие решения и контролировать качество молочной продукции. Мы губим себя, губим молодое поколение, и у себя в доме не можем навести порядок. Есть предложения, как эту ситуацию исправить», — заключил А. Кузлякин.