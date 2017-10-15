Президент Кыргызстана Атамбаев будет добиваться внеочередного созыва совета ЕАЭС, если через пару дней ситуация на кыргызско-казахской границе не улучшится

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Если через пару дней ситуация на кыргызско-казахской границе не улучшится, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев будет добиваться созыва внеочередного заседания совета ЕАЭС, сообщает КирТАГ.

«Сейчас у Казахстана есть отговорка. Хотя и другие соседи принимали меры по усилению границы, но таких ситуаций, чтобы люди умирали на КПП, не было. Поэтому, если через пару дней ситуация на границе не улучшится, то я, как президент Кыргызстана, намерен созвать внеочередное заседание совета ЕАЭС», — заявил А. Атмабаев в ходе брифинга в воскресенье.

Он отметил, что в Союзе все страны-участницы должны иметь равные права.

«Мне иногда кажется, что ЕАЭС напоминает книгу Джорджа Оруэлла «Скотный двор», где персонаж книги – свинья говорит: «У нас у всех равные права, но у кого-то они равнее». Поэтому мы должны определиться, есть у нас Союз или нет. Я это говорил и в Астане в присутствии Нурсултана Назарбаева (президент РК – КазТАГ)», — сказал А. Атамбаев.

«Мы всегда поддерживали Казахстан, к примеру, в прошлом году мы дали Казахстану сумасшедшие поблажки, чтобы они вступили в ВТО. А сейчас меня упрекают в том, что Казахстан дал Кыргызстану $100 млн. Во-первых, документ о выделении Казахстаном Кыргызстану $100 млн был подписан еще в 2007 году, когда А. Атамбаев занимал пост премьер-министра. Честно говоря, нам эта помощь не нужна. Я в декабре прошлого года в Санкт–Петербурге говорил Нурсултан Абишевичу, что нам эта помощь не нужна. Я тогда сказал, вы наверно не дадите нам денег, давайте сделаем красиво, и вы нам дадите помощь в виде железок, которые вам не нужны», — отметил президент КР.