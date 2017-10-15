Алматы. 15 октября. КазТАГ – В Европе зарегистрирована вспышка гепатита А, сообщает Роспотребнадзор.

«Согласно оценке риска распространения гепатита А в странах Евросоюза, подготовленной 29 сентября Европейским центром по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC), в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А», — говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

При этом отмечается, что Польша не уведомила о количестве заболевших в 2017 году, однако, эпидемиологический скрининг ECDC по Польше показал по состоянию на 17 сентября текущего года 1426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

«Наибольшее количество случаев гепатита А в этих 20-ти странах зарегистрировано среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами (MSM). Показатели за каждый месяц указанного срока, значительно выше, чем за тот же период предыдущих лет. Официально подтвержденные данные не дают истинного представления о масштабах этой общеевропейской вспышки гепатита А», — указывается в сообщении.

В контексте гендерного статуса текущей вспышки, наиболее эффективной профилактической мерой является вакцинация контингента MSM. Вместе с тем, в некоторых странах Евросоюза (Австрия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Мальта, Португалия и Швеция) запасов вакцины против гепатита А в настоящее время не хватает и это может негативно сказаться на профилактике гепатита А в Европе.

Данные ECDC свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать ее усиления.