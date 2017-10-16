Moody’s изменило прогноз по рейтингам ForteBank со «стабильного» на «позитивный»

Астана. 16 октября. КазТА Г – Агентство Moody’s Investors Service в понедельник повысило прогноз по рейтингам ForteBank со «стабильного» на «позитивный», сообщила пресс-служба банка.

«Moody’s сообщило о своем решении изменить прогноз по рейтингам депозитов и рейтингам приоритетного необеспеченного долга ForteBank со «стабильного» на «позитивный», подтвердив все рейтинги банка, включая долгосрочный депозитный рейтинг банка в местной и иностранной валюте на уровне «B3», — говорится в распространенном сообщении.

Как следует из сообщения Moody’s, это действие является результатом снижения рисков корпоративного управления, показателей прибыльности, укрепления запаса капитала и депозитной базы, а также «прогресса в восстановлении проблемных кредитов», пояснили в банке.

По данным ForteBank, в 2017 году активы финансового института выросли на 12,3%, кредитный портфель – на 9,9%, депозитный портфель – на 15,8%, доля недействующих кредитов сократилась с 7,48% в начале года до 7,05% на конец августа текущего года, по методике Национального банка РК. Чистая прибыль ForteBank показала рост на 17,4% за 8 мес. 2017 года в сравнении с прошлогодним показателем.

АО «ForteBank» образован в 2015 году в результате слияния АО «Альянс банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Находится на 7 месте среди казахстанских банков по размеру активов. Представлен во всех регионах страны 19 филиалами и 102 отделениями. Терминальная сеть насчитывает 850 банкоматов и около 9 тыс. POS-терминалов в торговых и сервисных предприятиях РК.