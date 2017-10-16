Актау. 16 октября. КазТАГ — Цена за литр сжиженного газа на автозаправках «КазМунайГаз» в Актау выросла до Т45, передает корреспондент агентства.

«Обзор составлен 16 октября в 12.00. На заправках «КазМунайГаз» цена на сжиженный газ выросла до Т45 за литр. На большинстве автозаправочных станций бензин марки АИ-95 отпускают по талонам», — говорится в сообщении в понедельник.

Сжиженный газ, по информации автовладельцев Актау, есть в свободной продаже на большинстве частных автогазозаправочных станций (АГЗС).

Между тем бензин АИ-92 в свободной продаже на заправках «КазМунайГаз» по Т157 за литр. Топливо марки АИ-95 отпускают по талонам.

На заправках «Sinooil» бензин АИ-92 в свободной продаже, очередей нет. АИ-92 можно заправить по Т152. Бензин марки АИ-95 продают по Т163 и только по талонам.

На заправках «Helios» бензин марки АИ-92 в свободной продаже по Т153 за литр, АИ-95 отпускают по Т167 по талонам.

На заправке «Барсойл» бензин марки АИ-92 в свободной продаже по Т158, АИ-95 нет в наличии.