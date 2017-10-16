Без оппозиции тоже можно жить 16.10.2017 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 149 0 Политолог Андрей Чеботарев о том, что с оппозицией политический процесс в Казахстане был интересней comments powered by HyperComments Похожие материалы: «Сагинтаев увольняет вице-министров: дойдет ли дело до отставки всего правительства?». «Незамеченный подвиг премьера Сагинтаева». «Бензина нет, терпенья — тоже!». «Готов ли Казахстан к гибридной войне?» Придумывание налогов и сборов – главная реакция власти на кризис После Назарбаева будет хуже