Обуздать барымту на селе призывает вице-спикер Божко

Астана. 16 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Обуздать барымту (скотокрадство) на селе призывает вице-спикер мажилиса Владимир Божко.

«Скотокрадство очень жестко влияет на состояние экономики на селе. Когда человек годами наживает свое имущество, которое позволяет ему экономически поддерживать свое благосостояние и, вдруг, в какой-то момент оказывается без ничего. А перечень оперативно-розыскных мероприятий по этому составу преступлений достаточно ограничен», -сказал в понедельник В. Божко в мажилисе в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности».

Также В. Божко призвал депутатов посоветоваться с профессионалами о том, «чтобы обеспечить по социально-значимым и резонансным статьям уголовного кодекса весь комплекс мероприятий, который защищал бы казахстанцев в полной мере от преступных посягательств».