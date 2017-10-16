США прекратили антидемпинговое расследование об импорте казахстанского губчатого титана

Алматы. 16 октября. КазТАГ — США прекратили антидемпинговое расследование об импорте губчатого титана, производимого АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (УКТМК), следует из сообщения пресс-службы комбината.

«Предметом предварительного рассмотрения комиссией петиции на введение компенсационных и антидемпинговых пошлин являлась оценка негативного влияния (материального ущерба) поставок титана губчатого АО «УКТМК» на американского производителя титана губчатого – компанию Titanium Metals Corporation», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

«6 октября 2017 года комиссия по международной торговле США в составе 4-х человек проголосовала отрицательно и вынесла решение об отсутствии обоснованных указаний на то, что промышленность США материально страдает или находится под угрозой материального ущерба по причине импорта титана губчатого из Казахстана», — подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, отрицательное решение членов комиссии по результатам предварительного разбирательства было принято впервые за последние 7 лет.

«Таким образом, в результате отрицательного голосования комиссии по международной торговле США, разбирательства в отношении АО «УКТМК» по поставкам титана губчатого в США полностью прекращены», — указано в информации.

Как сообщалось, минторг США в конце августа начал антидемпинговое расследование против Казахстана.

«Поводом для проведения расследования послужило обращение базирующейся в штате Техас компании TIMET от 24 августа этого года. Суть претензии сводится к тому, что (…) цена того же товара из Казахстана на 42,22% ниже стоимости губчатого титана, производимого в США», — сообщал ранее министр торговли США Уилбур Росс.

С января 2017 года американская сторона инициировала 65 антидемпинговых расследований, что в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.