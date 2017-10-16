Уже в ноябре в Казахстан придут 30-градусные морозы, предупреждают синоптики

Астана. 16 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Уже в ноябре в Казахстан придут морозы до 30 градусов, сообщила директор гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт.

«Ноябрь текущего года ожидается осадочным и ветреным, в ночные и утренние часы с туманами и гололедом. Во второй половине месяца на севере, востоке и в центре республики ожидаются обильные снегопады с усилением ветра и метелями. Уже в конце ноября в северной половине Казахстана ночью температура воздуха понизится до 30 мороза, днем — до 15 мороза. В южной половине ночью ожидается до минус 15, днем — до 5 мороза», — сказала М. Шмидт на брифинге в понедельник.

По данным «Казгидромета», зима в Казахстане ожидается ранней и снежной. Частое вторжение холодных воздушных масс из Арктики обусловит холодную и снежную погоду в восточной половине республики, а в западной — с выносом теплых воздушных масс — ожидается теплая (выше нормы на 1°С) и малоснежная погода.

Самым холодным месяцем зимы будет январь. С господством сибирского антициклона на большей части страны температурный фон предполагается ниже средних многолетних значений на 1-2°С. Исключение составят западные и крайние южные регионы Казахстана, где температурный фон ожидается близким к норме. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.

Февраль принесет с собой обильные снегопады, сильный ветер и метели. При этом в северо-западной половине страны с ультраполярным вторжением холодных воздушных масс ожидается умеренно морозная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на 1-2 °С, а в юго-восточной части страны с частыми выходами южных циклонов температурный фон ожидается около климатической нормы.

Начало календарной весны ожидается переменчивым: возврат зимы с частыми осадками и усилением ветра не раз будет чередоваться с по-весеннему теплыми и погожими днями. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С на юго-западе и юге страны, около климатических значений – на остальной территории.

Количество осадков предполагается больше нормы на западе, севере, в горных и предгорных районах востока и юго-востока; меньше нормы на юге страны; около нормы – на остальной территории.

Этот сезонный прогноз носит консультативный характер с вероятностью 60%, в последующем он уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду и более короткие сроки, пояснили в «Казгидромете».