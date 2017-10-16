Астана. 16 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Уведомлять о прослушке, находящихся под следствием казахстанцев, будут в течении полугода, сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

«Не позднее шести месяцев после принятия решения по конкретному делу участники, в отношении которых применялось негласное следственное действие, будут уведомлены, что в отношении них проводились такие-то мероприятия (прослушка — КазТАГ)», — сказал М. Ахметжанов после презентации по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности в мажилисе в понедельник.

При этом он отметил, что уведомление будет осуществлено «постфактум».

«Потом при условии, что у них будет возможность ознакомления, если у них есть какие-то претензии, следственный судья должен рассмотреть (претензии — КазТАГ)», — уточнил замглавы ведомства.