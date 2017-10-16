В Алматы реализовывали нелегальную алкогольную продукцию

Алматы. 16 октября. КазТАГ — В крупном супермаркете и рынке г. Алматы реализовывали алкогольную продукцию без лицензии, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов города.

«В рамках борьбы с теневым оборотом алкогольной продукции за последние 4 дня на территории г. Алматы обнаружено и изъято более 73 тыс. бутылок нелегальной алкогольной продукции на сумму Т22,3 млн», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По данным управления разъяснительной работы ДГД, 14 октября при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) на территории Бостандыкского района выявлен супермаркет, где осуществлялось хранение и реализация алкогольной продукции без лицензии и разрешительных документов. Общее количество изъятой продукции составило 4,2 тыс. бутылок на сумму более Т5 млн. В настоящий момент рассматриваются материалы в целях возбуждения уголовного дела по ст.214 УК РК (уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов).

«В этот же день на территории рынка «Барыс», расположенного в Алмалинском районе, обнаружен склад, где хранились 14 тыс. бутылок алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных накладных» — отмечается в управлении.