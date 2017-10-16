В Атырау коммунальщики круглосуточно откачивают воду с городских улиц после обильных дождей

Атырау. 16 октября. КазТАГ — Из-за обильных дождей коммунальные службы Атырау работают в круглосуточном режиме, сообщил корреспондент КазТАГ.

Дожди в Атырау идут третьи сутки. В настоящее время в областном центре работают 27 единиц специальной техники и порядка 300 работников коммунальных служб.

«Работа по откачке воды продолжится и сегодня. Все последствия воды будут устранены в ближайшее время», — сообщил заместитель руководителя ТОО «Спецавтобаза» Кимеядин Шманов.

По сообщению специалистов, за прошедшие сутки выпало 2276 куб.м осадков, что составляет десятую часть среднемесячной нормы. Работа по ликвидации последствий дождя будет вестись в усиленном режиме.