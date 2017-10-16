Виновных нашли и отправили в отставку, а народ в очередной раз попросили потерпеть в ожидании светлого будущего

Казалось бы, радоваться надо, да и только. Но отчего-то нет радости. Почему?

В ней говорится так: «Во вторник казахский премьер-министр Бакытжан Сагинтаев уволил двух высокопоставленных работников энергетической отрасли после того, как крупнейшей центрально-азиатский экспортер нефти столкнулся с дефицитом горючего на внутреннем рынке, из-за чего на бензозаправочных станциях образовались длинные очереди».

Но помогло ли это нормализовать ситуацию с поставками бензина? В пятницу в средствах массовой информации появились комментарии старшего вице-президента по маркетингу и сбыту АО «НК «КазМунайГаз» Азамата Жангулова касательно ситуации на топливном рынке страны. Опять была представлена картина радужных перспектив на фоне невеселой реальности. Но ведь страна живет в настоящем времени, и ей вот уже столько лет обещают прекрасное будущее. Но как-то до него никак дело не доходит.

Мы как казахстанцы, конечно же, болеем за свою страну. И вдохновляемся не только при таких точно свершившихся случаях, как получение Казахстаном права на проведение EXPO 2017, но и тогда, когда перед нами рисуют радужную картину как бы свершившихся экономических достижений. Но вопросы были и остаются. Особенно в связи с экономикой. И это должно быть, наверное, вполне понятно, ибо вся наша жизнь зависит от нее.

В виде цифр наши экономические показатели выглядят очень даже прилично. Показатель ВВП Казахстана в прошлом году был зафиксирован на уровне $133,7 млрд., что в пересчете на душу населения составляет $7427.

Конечно, нам еще далеко до стран Европейского Союза с их валовым внутренним продуктом на душу населения от $20 327 (в Болгарии) до $104 003 (в Люксембурге). И не только до них, но и даже до России с Турцией, где ВВП составляет, соответственно, $1,280 триллиона (по $8870 на каждого россиянина) и $857,4 млрд. (по $10783 на каждого турка)

Но таким весьма состоятельным нефтяным странам, как Иран, у которого ВВП равняется $ 376,7 млрд. ($4804) мы уже сейчас можем дать, так сказать, фору. И это при том, что Казахстан только теперь начинает приобретать известность в качестве многообещающего экспортера углеводородного сырья, а у Ирана такого рода перспективы давно находятся на стадии реализации.

В Центральной же Азии наша страна, можно сказать, вне конкуренции. Пока заметно отстают от Казахстана не только не обладающие богатыми запасами углеводородного сырья Кыргызстан и Таджикистан, где ВВП составляет соответственно $ 6,5 млрд (по $1081 на каждого кыргыза) и $ 6,922 млрд (по $792 на каждого таджика), но и даже не обделенные им Узбекистан и Туркменистан, у которых ВВП составляет, соответственно, $66,5 млрд (по $2055 на каждого узбека) и $36,18 млрд (по $6590 на каждого туркмена). Казалось бы, радоваться надо, да и только. Но нет. Отчего же нет радости?

Немедленный ответ на этот вопрос будет очень простым. Радости нет потому, что, несмотря на бодрые и даже аллилуйные реляции официальных органов и представляющих их лиц, мало что в нашей жизни меняется в лучшую сторону. Я имею в виду, для большинства населения. За два года пережили две, а фактически три девальвации национальной валюты.

Цены на горючее и, соответственно, коммунальные и транспортные тарифы растут куда быстрей заработной платы. К тому же за последние годы в повседневной жизни появилась масса такого, что требует дополнительных расходов у всякого рядового казахстанского гражданина. И неизвестно, за что еще придется платить завтра. В любом случае ясно одно: реальные доходы среднестатистического гражданина Казахстана все время сокращаются, тогда как при описанных выше экономических показателях, казалось бы, должно быть наоборот. Так что, видимо, уровень жизни населения и состояние его покупательной способности не находится в прямой зависимости от увеличения или сокращения объемов национального валового внутреннего продукта.

Конечно, наблюдается улучшение (по сравнению с недавним, но не с советским периодом) положения людей в тех районах, где разрабатываются нефтяные и газовые месторождения. Оно и понятно: там осваиваются громадные инвестиции, и кое-что перепадает работающим на освоении и проживающим рядом казахстанским жителям. Но на подавляющем большинстве жителей страны благоприятные перемены в экономической статистике никак не сказываются. Здесь, видимо, и кроется отгадка причин того, почему в народе нет радости тогда, когда экономика — если послушать наших чиновников — все идет и идет в гору.

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