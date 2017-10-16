В мажилисе презентованы поправки по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности

Астана. 16 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Генеральная прокуратура презентовала депутатам мажилиса парламента законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности».

«В проекте закона определены пять ключевых направлений. Первое, усилить уровень защиты прав человека. Второе, повысить состязательность сторон. Третье, упростить процедуры расследования, обеспечить экономичность процесса. Четвертое, расширить судебный контроль. И пятое, исключить дублирование и четко распределить полномочия между органами следствия, прокуратуры и судов», — сказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, представляя проект закона в мажилисе в понедельник.

По его словам, данные процессы направлены на совершенствование уголовного процесса.

«Это все уже есть в развитых странах, особенно в странах ОЭСР, которые применяют и технологии, поэтому мы планируем поэтапно внедрять этот положительный опыт. Потому как это вопрос очень чувствительный и решает вопросы, касающиеся жизнедеятельности человека», — отметил он.