Павлодар. 16 октября. КазТАГ – В Павлодаре гражданина Германии подозревают в домогательстве к подросткам, передает корреспондент агентства.

«В отношении 63-летнего жителя ФРГ проводится досудебное расследование по ст. 24 ч. 3 – 124 УК РК. В рамках досудебного расследования, путем проведения следственных мероприятий, проверяются все доводы и обстоятельства произошедшего», — сообщили в региональном департаменте внутренних дел.

Уголовное расследование было начато в связи с распространенным в мессенджере WhatsApp сообщением о произошедшем. Автор сообщения — женщина, дочь которой оказалась в компании едва не пострадавших подростков. Она написала, что троих детей, в том числе и ее дочь ученицу 4 класса, неизвестный мужчина пытался заманить на прогулку. В результате девочка убежала, а остальных детей мужчине удалось довести до двери своей съемной квартиры. В последний момент несовершеннолетние решили бежать, но застряли в лифте. Иностранца задержали соседи, которые и вызвали полицию.

«Сейчас проводятся следственные мероприятия и проверяются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.