Программа индустриализации еще не обеспечила диверсификацию экономики, считает Назарбаев

Астана. 16 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с министром по инвестициям и развитию РК Женисом Касымбеком, сообщила пресс-служба главы государства.

«Во время встречи Н. Назарбаев особо акцентировал внимание на важности реализации государственных и отраслевых программ, закрепленных за министерством по инвестициям и развитию, и отметил промежуточные итоги их выполнения», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

«Государственная программа индустриализации все еще не обеспечила диверсификацию экономики страны. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП существенно не изменилась. В целом для выполнения поставленных задач имеются все необходимые инструменты. Вы несете полную ответственность за реализацию экономических и социальных приоритетов», — приводятся слова Н.Назарбаева.

Президент отметил важность осуществления всех программ для дальнейшего развития страны и улучшения благосостояния граждан Казахстана. В завершение он дал ряд конкретных поручений, заключается в сообщении.