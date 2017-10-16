Назарбаев поздравил Жээнбекова с избранием на пост президента Кыргызстана

Астана. 16 октября. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием на пост президента Кыргызстана, сообщила пресс-служба президента РК.

«В своем письме глава государства выразил уверенность в том, что под руководством С. Жээнбекова Кыргызстан достигнет новых успехов на пути своего динамичного развития», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

«Я верю, что основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо наших стран. Желаю вам здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а всему братскому кыргызскому народу — мирного неба и благополучия», — говорится в поздравительной телеграмме.

Как уже сообщалось, в Кыргызстане в воскресенье прошли выборы президента КР. По предварительным данным, победу одержал кандидат от партии СДПК 58-летний С. Жээнбеков, набравший 54% голосов. Согласно действующему законодательству, избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов.

ЦИК КР объявит официальные итоги в течение 20 дней. Инаугурация нового президента должна состояться через 30 дней после официального объявления итогов.

Срок президентства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря.