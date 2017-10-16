За убийство осужденного арестован сотрудник исправительного учреждения в Карагандинской области

Караганда. 16 октября. КазТАГ — За избиение и убийство осужденного арестован сотрудник исправительного учреждения в Карагандинской области, передает корреспондент агентства.

«12 октября судья Казыбекбийского районного суда №1 Руслан Мукатаев санкционировал меру пресечения сроком на 2 месяца оперуполномоченному оперативного отдела исправительного учреждения АК 159/7 ДУИС по Карагандинской области Виталию Зарецкому», — сообщает в понедельник координатор по работе СМИ, судья Алия Жошева.

«Виталий Зарецкий подозревается в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ст.146 ч.3 УК РК (пытки). Он арестован до 10 декабря 2017 года», — отмечает А. Жошева.

Также по словам судьи, в убийстве мужчины, в отношении которого были совершенны пытки, подозревается другой заключенный, который был взят под стражу в г. Шахтинске.

Из материалов суда следует, что конфликт в колонии произошел 11 марта 2017 года. Двое осужденных пытались войти в одну дверь одновременно. После чего в отношении одного из задержанных были совершены пытки. Через неделю после происшествия мужчина скончался.