«Личные отношения между лидерами оказывают значительное влияние на межгосударственные отношения». «Конфискация квартир за незаконную аренду: миф или реальность?» «Можем ли мы производить мыло и зубную пасту?»

IA — CENTR . RU . Сергей РЕКЕДА – «Казахстан-2017: Четыре тревожных вывода» — Вывод первый – Личные отношения между лидерами оказывают значительное влияние на межгосударственные отношения.

Вывод второй – Проект интеграции государств Центральной Азии в подобных условиях становится мало реальным.

Вывод третий. ЕАЭС несет имиджевые издержки от подобных ситуаций.

Вывод четвертый. Часть казахстанского общества положительно воспринимает политические процессы в соседнем Кыргызстане.

CARAVAN . KZ . «Что станет предметом роскоши для рядовых казахстанцев в ближайшем будущем»- Жить становится все дороже. Взлетел в цене уголь, не отстает от него бензин, следом – такой важный компонент любого дастархана, как картошка. Что станет предметом роскоши для рядовых казахстанцев в ближайшем будущем? “КАРАВАН” попытался разобраться…

«You in the army now: Как избежать «дедовщины» рассказали известные казахстанцы» — Вопреки многочисленным утверждениям, что «дедовщины» в казахстанской армии на сегодняшний день нет, в рядах Вооруженных сил РК продолжают регистрироваться преступления, среди которых встречаются и факты неуставных отношений. Для сравнения мы взяли представителей двух разных поколений: казахстанский общественный деятель Мурат ТЕЛИБЕКОВ служил в рядах еще Советской армии, а популярный отечественный певец Беркут, чье настоящее имя Айбек ЖАНСЕИТОВ, проходил службу уже в независимом Казахстане.

INFORMBURO . KZ . Сергей СМИРНОВ – «Карачаганакские разногласия: чего боятся инвесторы» — Казахстан пытается увеличить свою долю доходов в Карачаганакском проекте. Почему Правительство и инвесторы не могут договориться. Стороны в течение нескольких лет не могут согласовать проект расширения добычи (ПРД) на Карачаганакском месторождении. Причина не только в падении цен на углеводороды и росте капвложений в его эксплуатацию, но и в не устраивающей Казахстан доле в разделе продукции. Спор ведётся о размере возмещения затрат за 2010-2013 годы и вокруг правильности расчёта "индекса справедливости", который установлен в соответствии с Окончательным cоглашением о разделе продукции (ОСРП) – в зависимости от доходов.

TIME . KZ . «Латиница: этапы большого пути» — 11 сентября в Астане был представлен новый проект латинского написания казахского алфавита. Вообще, за время разработки и обсуждения первого варианта ученые получили более 1600 замечаний и предложений от граждан Казахстана. Новый проект состоит из 25 знаков, и с помощью апострофа образуется восемь диграфов для обозначения специфических букв, то есть в итоге получается 32 буквы.

«Кфе-фе на наш футбол, или Реформа по фэншуй» — Отчетная конференция Федерации футбола Казахстана запомнилась судьбоносным решением кардинально переставить букву в официальном названии этой общественной организации. Теперь у нас спортом номер один будет заниматься не ФФК, а КФФ — Казахстанская федерация футбола. Это, пожалуй, единственная интересная новость со слета радетелей об отечественном футболе.

«Пустили пыль в глаза акиму» — Страшному наказанию подверг аким Жамбылской области Карим КОКРЕКБАЕВ своих нерадивых подчиненных: он не посетил объект, приготовленный для него. Вот просто взял и не вошел туда. Этим он вогнал в ступор местных чиновников. Речь идет о школе-гимназии имени Жамбыла в селе Мойынкум. Особенно выделялся навес над крыльцом: при одном только взгляде на него возникало ощущение, что конструкция вот-вот обрушится на головы входящих.

EXCLUSIVE . KZ . «Можем ли мы производить мыло и зубную пасту?» — Рынок косметических и туалетных товаров остро нуждается в импортозамещении: казахстанские компании обеспечивают всего 5% спроса на парфюмерию и 4% потребности в моющих средствах.

365 INFO . KZ . «8 реформ, которые пугают адвокатов Казахстана» — «Если примут новый закон об адвокатуре, расплачиваться будут простые граждане», бьют тревогу адвокаты. Впрочем, в этом документе есть и положительные моменты. Но немного. Правительство Казахстана полностью отменяет закон «Об адвокатской деятельности», меняя его на закон «Об адвокатской деятельности и оказании юридической помощи». И хотя проект нового закона пока находится только на стадии рассмотрения и обсуждения, адвокаты уже бьют тревогу.

«Конфискация квартир за незаконную аренду: миф или реальность?» — В общем, с юридической точки зрения, отнять квартиру за неуплату налогов не так уж просто. Похоже, это была лишь неуклюжая попытка взять арендодателей на испуг и заставить их массово регистрировать ИП. Настораживает то, что обсуждение этой темы вызывало переполох в Казнете и немало необоснованной критики.

MATRITCA . KZ . «Как аул может вытащить страну?!» — Сельские районы, которые слишком долго считались очагами бедности, на самом деле являются ключом к экономическому росту в развивающихся странах. Однако необходимы радикальные преобразования для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал и помочь прокормить и трудоустроить более молодую и перенаселенную планету. Миллионам молодых людей в развивающихся странах, готовым пополнить рынки труда в ближайшие десятилетия, нет необходимости покидать сельские районы, чтобы избежать бедности, говорится в новом докладе ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Серик МАМБЕТОВ – «Может быть ректор Мутанов ответит за декана Заядана?!» — Мы уже два раза официально обращались к декану биологического факультета г-ну Болатхану ЗАЯДАН относительно нехороших, на наш взгляд, дел на факультете. Но новоиспеченный член-корр НАН РК так и не удосужился спуститься до нас простых и ответить на вроде бы простые вопросы — по ПЛАГИАТУ, с которым он в первую очередь призван бороться, сидя в кресле руководителя факультета и получая государственные деньги. Что же — придется обращаться к ректору — г-ну Мутанову.

AZATTYQ . ORG . «Активисты просят доказать безвредность «Союза-2»» — Правительство Казахстана намерено предоставить в аренду России 76 тысяч гектаров земли в Костанайской области под район падения обломков ракет-носителей «Союз-2». Противники этой инициативы просят привести доказательства отсутствия вреда для жизни человека и окружающей среды от падения фрагментов ракет.

***

