Задачи по ликвидации лагеря подготовки боевиков будут отработаны на учении «Боевое братство-2017» в Казахстане

Астана. 16 октября. КазТАГ — Задачи по блокированию и ликвидации лагеря подготовки боевиков будут отработаны на оперативно-стратегическом учении «Боевое братство-2017» в Казахстане, сообщает пресс-служба минобороны РК.

«С 16 по 20 октября на полигоне «Илийский» Алматинской области пройдут учения по постконфликтному урегулированию с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2017», которое является очередным этапом оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По информации пресс-службы, основной целью учения «Нерушимое братство-2017» является укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ. Также повышение практического умения и навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлений частями (подразделениями) КМС ОДКБ, решение задач по прекращению и локализации конфликта, также совершенствование полевой выучки личного состава миротворческих контингентов во время совместных действий в сложных условиях местности Центральной Азии. Кроме того, будут отработаны задачи по ведению переговоров, сопровождению гуманитарных грузов, патрулированию и несению службы на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, блокированию и ликвидации лагеря подготовки боевиков.

«К действиям КМС ОДКБ привлечены подразделения психологической борьбы и информационного противоборства. Согласно сценарию, обстановка по учению будет поэтапно наращиваться действиями коллективных миротворческих сил в условиях массового прибытия перемещенных из зон вооруженных конфликтов лиц (беженцев)», — добавляет пресс-служба.

Особое внимание уделяется совершенствованию боевой слаженности миротворческих контингентов государств-членов ОДКБ для активных действий по выполнению ими задач в миротворческой операции.

Как отмечается, в учении принимают участие миротворческие контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ. Также приглашены представители международного комитета Красного Креста, объединенного штаба и секретариата ОДКБ.

Как сообщалось ранее, оперативно-стратегическое учение коллективных сил оперативного реагирования «Боевое братство-2017» впервые в этом году проводится по единому замыслу, в логической последовательности и состоит из 4 этапов, которые поочередно проводятся в октябре-ноябре 2017 года на территории Российской Федерации, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Завершающим этапом учения «Боевое братство-2017» станет выполнение задач контингентами коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Таджикистана с 10 по 20 ноября 2017 года.