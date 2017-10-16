Сетевые СМИ о праведном гневе Сагинтаева

10 октября премьер-министр Казахстана показал себя “крутым парнем”. Еще бы! Два увольнения, два выговора высоким чиновникам плюс целых три громких заявления. Словом, Бакытжан САГИНТАЕВ сразу же задал заседанию своего кабинета беспрецедентно высокий градус – «Бензина нет, терпенья — тоже!» — Не успев сесть в кресло председательствующего, премьер сразу взял быка за рога — потребовал у главы Минэнерго объяснений, почему бензин в стране продается по лимиту, а кое-где даже по талонам. И это, напомнил он, несмотря на обещания Каната БОЗУМБАЕВА стабилизировать ситуацию.

Бакытжан САГИНТАЕВ – «В связи с тем, что дисциплинарные меры ответственности в отношении министров правительства принимает президент, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву, — пообещал премьер. И продолжил, разве что не потирая руки: — По вице-министрам — это моя прерогатива. Относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение: освободить от занимаемой должности. По “КазМунайГазу”. Как премьер-министр и председатель совета директоров “Самрук-Казына” даю поручение ШУКЕЕВУ (Умирзаку, главе ФНБ “Самрук-Казына”. — Т. Г.) в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания на председателя правления “КазМунайГаза”, а также принять меры по прекращению полномочий зампреда правления “КазМунайГаза” Данияра БЕРЛИБАЕВА — за ненадлежащее исполнение своих обязанностей».

11 октября – «Президент объявил Бозумбаеву выговор» — «Распоряжением Главы государства на основании представления Премьер-Министра Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, объявлен выговор Министру энергетики Республики Казахстан Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу».

«Сагинтаев увольняет вице-министров: дойдет ли дело до отставки всего правительства?» — Жанар ТУЛИНДИНОВА — Публичный разнос и праведный гнев главы Кабмина, излившийся на головы государственных менеджеров, ответственных за топливно-энергетический кризис, при всей своей логичности для казахстанской политической традиции выглядит достаточно необычно. То, то премьер собственноручно уведомил вице-министра Магауова об увольнении, и вовсе отдавало театральностью. Традиционно подобные противоречия решаются в закулисье: в публичное пространство, как правило, выносятся только результаты кулуарных «разборок» – сухие сводки об отставках проштрафившихся чиновников.

Нынешняя же ситуация выглядит так, словно действующий глава правительства отводит огонь от себя, назначая виновных в ситуации. Быть может, потому, что его собственное положение в виду целой серии провалов в работе правительства последнего времени, достаточно шатко?

Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — «Период пребывания Сагинтаева в должности премьер-министра отмечен скандалами и провалами в работе различных ведомств. Наиболее проблемной сферой является образование. Сначала там были скандалы с распределением грантов по итогам ЕНТ, затем с учебниками, немало нареканий вызывают продолжающиеся реформы школьного образования. Не меньше претензий к сектору здравоохранения, в частности к пресловутому проекту обязательного социального медицинского страхования, совершенно непродуманному и раскритикованному президентом».

Султангалиев уверен, что вопрос об отставке премьера повис в воздухе левобережной Астаны. Причем наиболее вероятно, что на эту должность вернется – причем уже в третий раз – нынешний председатель Комитета национальной безопасности Карим МАСИМОВ.

Данияр АШИМБАЕВ – «Действующее правительство сегодня никем не воспринимается как эффективно работающий орган. Прошло больше года с тех пор, как Сагинтаев стал премьером и сформировал новый Кабинет министров, но позитивного отношения к себе он не заработал. Масса вопросов имеется не только к эффективности работы каждого ведомства, но и к их взаимодействию. Состав правительства неоднократно обновлялся – в августе были назначены два новых вице-премьера – Ерболат Досаев и Аскар Жумагалиев. Таким образом, в правительстве насчитывается четыре вице-премьера на довольно небольшое количество министерств. И полномочия между ними распределены довольно своеобразно.

Причем критика в адрес правительства нарастает. Достаточно вспомнить, что многие решения, принятые в рамках президентской программы План нации «100 конкретных шагов» были отыграны назад – по замене НДС налогом с продаж, по поправкам в Земельный кодекс, по медицинскому страхованию…

Понятно, что сегодня Минэнерго и «КазМунайГаз» сделали своего рода «козлами отпущения». Где-то это обоснованно, но в то же время, на мой взгляд, чрезмерно политизировано. И Берлибаев, и Магауов – опытные и компетентные специалисты, много лет проработавшие в нефтегазовой отрасли. И какие бы справедливые претензии к ним не предъявлялись, все-таки несложно заметить одно: никогда в рамках дискурса по этой проблеме, по крайней мере, официального, не ставился вопрос о том, кто и как управляет оптово-розничным рынком ГСМ в Казахстане – в частности в Алматы и Астане. Независимые эксперты, журналисты подобный вопрос актуализируют постоянно. Имена прекрасно известны.

Очевидно, что либо эти фигуры относятся к разряду неприкасаемых, либо речь идет о неспособности принять кардинальное решение в этой сфере, потому что процессы в нем не самые транспарентные и не самые эффективные. И хотя давно известно, что нужно делать, чтобы выправить ситуацию на топливном рынке, меры предприняты не были именно поэтому.

Сейчас официально назначены двое виновных в кризисе. Причем в существующих политических реалиях отставки Магауова и Берлибаева выглядят как шаг к переделу собственности и сфер влияния в топливно-энергетическом комплексе.

Что же произошло в итоге? Торжественно названы виновные, виновных было велено уволить. Премьер формально набрал очки, но за бортом остались главные вопросы. Первый – какие меры необходимо предпринять для того, чтобы топливный кризис не повторился? И второй – насколько отставки топ-менеджеров госсектора адекватны степени их вины. Может быть, проблема не столько об отдельных замах, сколько в системе в целом?».

«Незамеченный подвиг премьера Сагинтаева» — Премьер-министр снял с работы двух замов министра энергетики, а руководителю министерства грозит дисциплинарное взыскание. Но народ требует более жестких мер. А ведь премьер создал прецедент – впервые чиновники несут персональную ответственность за невыполнение своих обязанностей. По сути, премьер совершил демарш. Возможно, это некий месэдж президенту страны, которого он ставит перед необходимостью принять более системные решения, нежели дисциплинарные взыскания. Особенно на фоне традиционных слухов о смене премьера.

Любое решение нужно рассматривать в контексте. Посвященные понимают, что Сагинтаев, как и многие казахстанские (и не только) премьеры, далеко не самостоятелен в своих решениях. Не он формирует правительство и, уж тем более, не в его воле наказывать или поощрять того или иного чиновника, особенно если речь идет о таких довольно знаковых людях для энергетической отрасли как Сауат Мынбаев, Данияр Берлибаев, Асет Магауов или, тем более, Канат Бозумбаев.

Все эти люди государственные менеджеры топ уровня уже даже не первое десятилетие и каждый из них, по сути, является самостоятельной фигурой с огромным влиянием.

Жест Сагинтаева – жест бессилия и отчаяния человека, который прекрасно понимает, что для решения топливного вопроса, как и других системных проблем Казахстана, нужна прежде всего политическая воля президента.

Топливный кризис – это квинтэссенция того, как, в общем-то проблема, не стоящая и выеденного яйца, не решается в силу групповых интересов. Все прекрасно понимают, что хроническая модернизация существующих НПЗ, которые еще к тому же и хронически не дозагружены – это вопрос экспортной политики государства, для которого важнее поставлять собственную нефть на экспорт, нежели решить задачи обеспечения топливом собственного рынка.

Мяч на стороне президента. Сагинтаев выбрал весьма уместный повод, чтобы обозначить свою позицию. Для населения, которое никак не может понять, почему в нефтедобывающей стране хронически не хватает дешевого и качественного топлива, это самый очевидный признак неэффективности чиновников, доверие к которым стремительно снижается на фоне латентной девальвации.

«Айкын Конуров: Зачем нам такое правительство?» — 11 октября, в ходе пленарного заседания в мажилисе запросы на имя премьер-министра Бакытжана САГИНТАЕВА по ситуации с дефицитом бензина сделали сразу две группы парламентариев.

Первым обращение к главе правительства озвучил Павел КАЗАНЦЕВ. Он вслед за казахстанцами задался вопросом — почему в нефтедобывающей стране рынок регулярно лихорадит от дефицита бензина и постоянно растущих цен на нефть? — «Неужели в правительстве не способны спрогнозировать не самые сложные и ежегодно повторяющиеся одни и те же процессы? Почему не работает система оценки рисков, антикризисные программы и планы, о которых так любят говорить члены правительства?».

В запросе, под которым подписались 20 нуротановцев, парламентарии просят главу кабмина сообщить, какие меры для выхода из сложившейся ситуации намерено предпринять правительство в самое ближайшее время, а также публично изложить казахстанскому обществу позицию по текущей и прогнозируемой ситуации с рынком светлых нефтепродуктов.

Поднять свои рейтинги на фоне бензиновой лихорадки решили и «Народные коммунисты». Депутат Айкын КОНУРОВ припомнил правительству, что после топливного кризиса осени 2014 года чиновники обещали обеспечить Казахстан нефтепродуктами стандарта «Евро-4» и «Евро-5» в 2017 году после модернизации всех действующих НПЗ – «У граждан возникает резонный вопрос – если правительство допускает такую ситуацию, то зачем нам такое правительство?».

В заключение депутат потребовал назвать инициатора отказа от строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода, о котором говорилось в послании президента народу Казахстана от 17 января 2014 года, а также рассказать, какие меры предпринимаются для развития конкуренции на рынке производства и продажи нефтепродуктов.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.