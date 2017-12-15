Талдыкорган. 15 декабря. КазТАГ – Подозреваемые в убийстве алматинского таксиста задержаны в Талдыкоргане, сообщил официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

«Полиция Талдыкоргана задержала 2 жителей Алматинской области, подозреваемых в убийстве таксиста из Алматы. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Енбекшиказахском районе близ с. Амангельды. На его теле медики насчитали несколько ножевых ранений», — сказал К. Нурахмет в пятницу.

По данным полиции, погибший – 28-летний житель Алматы, занимавшийся, как выяснилось, частным извозом на своей автомашине Volkswagen Golf IV.

«К уголовному расследованию, возбужденному по факту убийства, подключили оперативников областной криминальной полиции, при содействии которых подозреваемые были установлены и задержаны во время ужина в одном из талдыкорганских кафе. Это 2 жителей Кербулакского района Алматинской области», — проинформировали в ДВД.

Ранее указанные лица уже привлекались к уголовной ответственности — один за разбой, а другой за мошенничество.

«По их показаниям убийство таксиста совершено в Алматы, после чего тело потерпевшего с целью его сокрытия было вывезено ими на территорию области. Карманный нож, ставший орудием преступления, изъят и приобщен к материалам уголовного дела», — уточнил К. Нурахмет.

Полиция обнаружила и угнанный Volkswagen Golf IV, выставленный, как оказалось, на продажу через интернет-ресурсы.

«Задержанные помещены под стражу. Расследование по факту проводится согласно ст. 99 УК РК (убийство)», — добавили полицейские.