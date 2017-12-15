В отношении 13 поставщиков угля начато расследование в ЮКО

Астана. 15 декабря. КазТАГ — В отношении 13 поставщиков угля начато расследование в Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

«Департаментом комитета по ЮКО было начато расследование в отношении 13 субъектов рынка, занимающихся оптовой и розничной торговлей угля в области по признакам антиконкурентного соглашения согласно п.п. 1 п.1 ст.169 ПК РК (установление или поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок). В настоящее время департаментом проводится работа по изучению и обработке полученных материалов касательно проводимого расследования», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, расследование начато по поручению КРЕМЗКиПП МНЭ РК, данному 16 октября 2017 года.

Напомним, 24 ноября заместитель председателя комитета Рустам Ахметов сообщил о том, что в Казахстане начато расследование в отношении 3 крупных производителей и 96 реализаторов угля.