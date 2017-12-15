Поэтапную интеграцию с Казкоммерцбанком одобрили в «Народном банке»

Алматы. 15 декабря. КазТАГ — Совет директоров АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) одобрил интеграцию с АО «Казкоммерцбанк» (Qazkom) путем присоединения Qazkom к Halyk Bank, сообщила пресс-служба «Народного банка».

«Спустя пять месяцев кропотливой работы с международными консультантами мы с уверенностью можем утверждать, что потенциал сделки огромен — как по масштабам, так и по степени влияния на экономику Казахстана и ряда сопредельных стран. Интеграция банков является наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития группы», — сказала председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.

«Ядром интеграции является принцип максимальной синергии, основанный на объединении сильных сторон двух банков. Мы возьмем все лучшее: (…) знания, наработки, опыт в обслуживании миллионов клиентов и наиболее конкурентные продукты и услуги обоих банков», — пояснила она.

Присоединение Qazkom к Halyk Bank завершится после создания необходимых предпосылок и обеспечения сервисной и технологической готовности двух финансовых институтов. Это включает в себя синхронизацию продуктового предложения, банковских процедур и процессов, интеграцию IT-систем и банковской инфраструктуры, поясняется в информации.

Halyk Group, в которую входят Halyk Bank, Qazkom и Altyn Bank, является одной из крупнейших частных финансовых групп в СНГ по размеру активов. Финансовая группа Народного банка Halyk Group – оперирует в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Halyk Group также представлена в Грузии, Кыргызстане, России и Таджикистане.