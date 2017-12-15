К 8 годам колонии приговорили экс-главу минэкономразвития РФ Улюкаева

Алматы. 15 декабря. КазТАГ — К 8 годам колонии приговорили бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева, сообщает ТАСС.

«Признать Улюкаева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорить его к 8 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей», — огласила в пятницу приговор судья Лариса Семенова.

Экс-министр был взят под стражу в зале суда.

«Среди смягчающих обстоятельств суд назвал наличие у А. Улюкаева 2 малолетних детей и престарелых родителей, положительные характеристики, благодарности, грамоты и ученую степень. Вместе с тем суд пришел к выводу, что исправление бывшего министра возможно только в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.

В суде раскрыли обстоятельства совершенного преступления.

«Суд установил, что А. Улюкаев виновен в получении взятки в особо крупном размере. А. Улюкаев, будучи министром экономического развития РФ, мог повлиять на ход сделки по приватизации «Башнефти». Экс-чиновник действовал по заранее составленному плану, из корыстных побуждений и с осознанием того, что ход приватизации «Роснефти» зависит от него. А. Улюкаев сообщил, что в случае невыполнения его требования он может повлиять на сделку. Глава «Роснефти» (Игорь Сечин – КазТАГ) сначала согласился с незаконным требованием Улюкаева, но, вернувшись в Москву, обратился в правоохранительные органы», — отметила судья.

Отмечается, что экс-чиновник прибыл 14 ноября 2016 года в Москву в офис «Роснефти» в рамках «продолжения своего преступного умысла».

«Беря деньги от И. Сечина, А. Улюкаев осознавал незаконный характер своих действий, но пошел на них из корыстных побуждений. Он поместил деньги в багажник, откуда после они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Вина подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств», — сказала Л. Семенова.

Отмечается, что сумма взятки, переданной А. Улюкаеву, составила $2 млн.