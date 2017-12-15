Доха. 15 декабря. КазТАГ — Акмарал Сыздыкова. В Катаре намерены развивать сотрудничество с Казахстаном во всех направлениях.

«С началом блокады (Катара – КазТАГ) 5 июня 2017 года очень многие страны активизировались и начали развивать свое сотрудничества в сфере экспорта своей продукции в Катар. Это Турция, Азербайджан, Иран, даже достаточно отдаленные страны: европейские и латиноамериканские поставляют свою продукцию. Наши производители имеют огромные шансы для того, чтобы найти (в Катаре – КазТАГ) своих покупателей», — сказал посол Казахстана в Катаре Аскар Шокыбаев на катарско-казахстанском форуме в пятницу.

По информации казахстанского посольства, Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани дал официальное письменное поручение всем государственным органам развивать сотрудничество с Казахстаном во всех направлениях. Кроме логистики, основной проблемой для развития экспорта является неосведомленность казахстанских бизнесменов о Катаре, считает посол.

Между тем Казахстан и Катар провели свой первый деловой форум за всю историю двусторонних отношений, несмотря на то, что объем товарооборота стран всего чуть более $90 тыс. по последним данным за 2017 год.

Отмечается, что форум прошел в рамках выставки «Сделано в Катаре», проходящей в период 14-17 декабря. Выставка организуется Катарской торгово-промышленной палатой и министерством энергетики и промышленности государства Катар при поддержке крупнейших катарских компаний. Четырехдневная выставка будет проходить на площади 20 тыс. кв. м с участием более 300 местных компаний и производителей, которые выставят свою продукцию и услуги. Участники будут представлять широкий спектр отраслей, включая все секторы промышленности малого и среднего предпринимательства.

С казахстанской стороны участвовали посольство РК в Катаре, министерство по инвестициям и развитию РК, внешнеторговая палата Казахстана и представители бизнеса. Катарскую сторону представляли торгово-промышленная палата Катара и десятки представителей бизнеса.

Как поясняется, с Казахстаном Катар связывает также соколиная охота. Члены правящей семьи регулярно приезжает с частными визитами в Казахстан охотиться на дроф-красоток. За счет катарских инвестиций в Южно-Казахстанской области построен центр по искусственному воспроизводству этих краснокнижных птиц.

Другие катарские проекты в Казахстане включают общеобразовательную школу и мечеть. Школа стоимостью в $13 млн будет построена за счет катарцев и будет носить имя эмира. Самым первым проектом, реализованным катарцами в Казахстане стала мечеть «Нур Астана», открытая в столице Казахстана в 2005 году. Объем инвестиций в этот объект составил порядка $10 млн.

Уже полгода как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет по политическим причинам закрыли границы и разорвали дипломатические, транспортные и торговые связи с Катаром. Заявленная причина – поддержка Дохой терроризма и вмешательство по внутренние дела Саудовской Аравии и Бахрейна. До бойкота 90% всей продовольственной продукции завозилось через сухопутную границу с Саудовской Аравией. Поэтому обеспечение продовольственной безопасности после бойкота стало ключевой проблемой для Катара. Из всех монархий Персидского залива нейтралитет по отношению к Дохе сохранили только Кувейт и Оман.