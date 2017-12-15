Шукеев назначен зампремьера-министром сельского хозяйства РК

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Астана. 15 декабря. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Умирзака Шукеева заместителем премьер-министра – министром сельского хозяйства РК, сообщила пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Шукеев Умирзак Естаевич назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром сельского хозяйства РК», — говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

Напомним, ранее У.Шукеев возглавлял фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Кроме того, в разные годы он был консультантом Высшего экономического совета при президенте Казахстана, экономическим советником главы государства, министром экономики, акимом Костанайской области. Также занимал должность первого заместителя премьер-министра страны.

Прежний глава МСХ Аскар Мырзахметов, согласно другому указу главы государства, «освобожден от должности заместителя премьер-министра РК – министра сельского хозяйства РК».

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