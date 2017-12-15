В Казахстане сформирован класс предпринимателей, обеспечивающих четверть нацдохода — Назарбаев

Астана. 15 декабря. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном приеме по случаю празднования Дня независимости Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

«Н. Назарбаев подчеркнул, что за годы независимости наша страна не просто добилась быстрого подъема, но и создала прочную платформу для устойчивого развития в будущем», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

«Сформировался класс предпринимателей, которого прежде не было в нашей истории. Более 1,2 млн казахстанцев имеют свое дело, которое обеспечивает четверть всего национального дохода», — приводятся слова главы государства на торжественной церемонии.

Президент Казахстана также отметил, что программа «Нурлы жол» стала эффективным антикризисным решением, обеспечившим инфраструктурный задел на будущее.

«Когда подули суровые ветра, мы строили не заборы, а мельницы. За 7 лет появилось 24 новых сектора обрабатывающей промышленности. Эффект программы индустриально-инновационного развития измеряется не объектами, а целыми отраслями», — подчеркнул Н. Назарбаев.

Глава государства сделал акцент на успехе экономических преобразований. Кроме того, он отдельно остановился на достижениях Казахстана на международной арене.

«Наша столица провела международную выставку EXPO. Только за нынешний год Казахстан принял всемирную Универсиаду, исторический саммит ШОС, первый саммит ОИС по науке и технологиям, межсирийские мирные переговоры. С января 2018 года наша страна принимает председательство в Совете безопасности ООН», — напомнил глава государства.

Он поблагодарил всех казахстанцев за искреннее участие и самоотверженные усилия во благо родной страны.