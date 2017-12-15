Стипендии в области культуры за 2017 г. присудил Назарбаев

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Астана. 15 декабря. КазТАГ – Стипендии в области культуры за 2017 г. присудил президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Присудить государственную стипендию первого президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2017 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации», — говорится в документе в пятницу.

В числе стипендиатов премии Н. Назарбаева писатели Олжас Сулейменов, Сабит Досанов, Абдижамил Нурпеисов и Шерхан Муртаза, поэтесса Надежда Чернова, государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков, известные артисты Айша Абдулина, Асанали Ашимов, Нургали Нусипжанов, Юрий Померанцев, Бибигуль Тулегенова и многие другие.

Всего обладателями стипендий первого президента РК в 2017 году стали около 80 деятелей культуры.

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