В АО «НК «ҚТЖ» подписан новый Коллективный договор

15 декабря 2017 г., г. Астана. 15 декабря т.г. между АО «НК «ҚТЖ» и трудовым коллективом Компании подписан Коллективный договор на 2018-2020 годы.

Документ подписали руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев и председатель ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта» Оразгали Ахметбаев.

Коллективный договор вступает в силу с 1 января 2018 года.

В Коллективном договоре предусмотрены социальные гарантии по защите трудовых прав, оплате, охране труда, оздоровлению и отдыху работников и их детей.

С учетом требований нового Трудового кодекса РК в документ внесены дополнительные нормы по улучшению социального положения работников, а также расширен перечень документов и актов работодателя, требующих согласования с профсоюзом.

В перечень работников, получающих социальные выплаты, включены работники Компании — участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воины-интернационалисты, работники, в одиночку воспитывающие двух и более детей.

Внесены изменения и дополнения в порядок возмещения расходов работникам Компании на проезд (в том числе в транзитных поездах) один раз в год. Включен проезд в вагонах «Бизнес» поездов «Тұлпар-Тальго» для почетных железнодорожников, как работающих, так и пенсионеров.

«Сегодня мы приняли важнейший документ. Он является залогом стабильности трудового коллектива и отрасли в целом. В АО «НК «ҚТЖ» ведется большая работа по обеспечению трудовых прав железнодорожников и всех социальных обязательств. На 2018 год бюджет социальных льгот по группе Компаний увеличен на 27%»,- сказал К.Алпысбаев.

«Мы подписали документ, который учитывает интересы, как трудового коллектива, так и национальной Компании», — сказал О.Ахметбаев.

Аналогичный документ будет подписан в дочерних организациях Компании, в том числе АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Председатель «КАЗПРОФТРАНС» поздравил с главным государственным праздником — Днем Независимости и вручил руководителю Компании юбилейный знак «Қазақстандық салалық теміржол, автомобиль, әуе және су көлігі қызметкерлерінің кәсіби одағына 25 жыл».

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»