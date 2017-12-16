Алматы. 16 декабря. КазТАГ — 50-летнюю капсулу времени с посланием от геологов вскрыли в Костанае, сообщает «Алау».

«Обращение к геологам XXI века было принято на собрании, посвященному 50-летию Октябрьской революции. Спустя полсотни лет послание с обращением вскрыли в геологическом музее областного центра. Сегодня музей был свидетелем встреч двух поколений. Здесь собрались как молодые геологи, так и те, кто 50 лет назад писали послание», — говорится в сообщении в субботу.

Капсула времени с посланием от геологов сделана из горных пород. К ней прикреплена табличка с надписью: «Будущему поколению геологов. Вскрыть в 2017 году».

«В капсуле находилось не только послание, но и карта полезных ископаемых, а также информация с именами создателей «Каменной шкатулки», — отмечается в сообщении.

Обращение советских геологов молодому поколению начинается с рассказа о достижениях, и завершается словами напутствия и надеждами на будущих специалистов.

«Обращаемся к будущему поколению геологов! Мы были пионерами освоения природных богатств степи Северного Казахстана. Начинали работы в неосвоенных местах, в тяжелые годы после Второй, и мы надеемся последней для человечества мировой войны. Не было геологических карт, жилья, не хватало оборудования, снаряжения. Нам помогала романтика, вера в лучшее будущее», — написали геологи своим преемникам в 1967 году.

Отмечается, что традицию закладки капсул 16 декабря продолжили уже специалисты независимого Казахстана.

«Последовав примеру геологов Северо-Казахстанского геологического управления написали письмо-обращение к будущему поколению. Послание уже 2067 года заложат в эту же капсулу времени и вскроют через 50 лет. При этом свои имена и подписи могли оставлять все присутствующие», — говорится в сообщении.