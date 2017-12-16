Успехи РК в СБ ООН и в рамках Астанинского процесса отметил Путин, поздравляя Назарбаева

Алматы. 16 декабря. КазТАГ – Успехи Казахстана в совете безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) и в рамках Астанинского процесса отметил, поздравляя президента РК Нурсултана Назарбаева глава РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«В. Путин направил поздравительную телеграмму президенту РК Н. Назарбаеву по случаю национального праздника – Дня независимости. Глава Российского государства отметил успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной и научно-технической областях, высокий авторитет страны на мировой арене и ее весомый вклад в решение актуальных международных проблем, в том числе в качестве непостоянного члена СБ ООН, а также в рамках Астанинского процесса», — сообщили в Кремле в субботу.

Российский лидер высоко оценил успешное развитие российско-казахстанских отношений, «основывающихся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, как на двусторонней основе, так и в контексте набирающих обороты евразийских интеграционных процессов».

«Президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном на благо братских народов двух стран, в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президента РК Н. Назарбаева и народ Казахстана с Днем независимости поздравили киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков и глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.