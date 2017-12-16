С Днем независимости казахстанцев и Назарбаева поздравил президент Азербайджана

Алматы. 16 декабря. КазТАГ — С Днем независимости казахстанцев и президента РК Нурсултана Назарбаева поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба президента АР.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и весь ваш народ с национальным праздником Республики Казахстан – Днем независимости. Братский Казахстана завоевал значительные успехи в деле укрепления государственности, социально-экономической и гуманитарной сферах, стал активным и авторитетным членом мирового сообщества», — говорится в поздравлении азербайджанского лидера в субботу.

Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что в соответствии с волей двух народов, «обладающих общим историческим прошлым и национально-духовными ценностями», азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения, дружба и партнерство стран, «основанные на взаимной вере, доверии и поддержке, благодаря совместным усилиям будут развиваться и дальше».

«Уважаемый Нурсултан Абишевич, в этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, братскому народу Казахстана – постоянного мира и благосостояния», — пожелал И. Алиев.

Напомним, ранее 16 декабря с Днем независимости РК казахстанцев и президента Казахстана Н. Назарбаева поздравил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков.