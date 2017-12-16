Алматы. 16 декабря. КазТАГ – День независимости празднуют казахстанцы.

В рамках празднования 26 годовщины обретения страной суверенитета во всех крупных городах Казахстана пройдут массовые гуляния, а самые масштабные из них состоятся в Астане.

В столице в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева состоится показ исторической драмы «Абылайханның арманы», а в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького пройдут 2 спектакля – сказка «Братец Лис и братец Кролик» для детей и эклектика «Мастер и Маргарита» для взрослых.

Сразу 2 масштабных концерта с участием звезд казахстанской эстрады начнутся в Астане под открытым небом в 18.00 – на городской площади и у монумента «Байтерек», а в концертном зале «Астана» в 19.30 состоится праздничный концерт «Ән мен әнші».

Завершится день традиционным фейерверком – салют запустят в 22.00 с 3 точек города: с набережной реки Есиль, площадки возле ТРЦ «Хан Шатыр» и со сквера на пересечении пр. Абылай хана и ул. Пушкина.

Отметим, что проезд в общественном транспорте в Астане в День независимости бесплатный.

Для обеспечения безопасности граждан в праздничный день как в столице, так и в других городах Казахстана усилена охрана общественного порядка. Оперативно-профилактические мероприятия полиции для выявления криминальных элементов и пресечения их деятельности во многих регионах страны прошли накануне.

Напомним, 16 декабря 1991 года был принят конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Страна получила правовое оформление статуса независимого демократического и правового государства, обладающего всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяющего и проводящего внутреннюю и внешнюю политику.