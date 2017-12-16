КНДР впервые выступила в совбезе ООН по ситуации на Корейском полуострове

Алматы. 16 декабря. КазТАГ — КНДР впервые выступила в совете безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по ситуации на Корейском полуострове, сообщает ТАСС.

«СБ ООН провел 15 декабря открытое заседание по ситуации на Корейском полуострове, ставшее третьим за месяц и 15-м с начала года. Участники дискуссии повторили тезисы, звучавшие все последние недели, а знаменательным событием стало первое появление за столом совбеза постоянного представителя КНДР Ча Сон Нама за почти 4 года, которые он занимает свой пост. делегация КНДР впервые выступила на заседании, посвященном обстановке на Корейском полуострове», — говорится в сообщении в субботу.

Как отметили в канцелярии генерального секретаря ООН, ранее Северная Корея обычно выступала на заседаниях, не связанных ситуацией в регионе.

«Наши записи указывают на то, что КНДР неоднократно выступала как правило на тематических заседания и открытых дебатах, но они никогда не выступали по пункту повестки дня «Ядерное распространение – КНДР». До сих пор за все время обсуждения этого вопроса в СБ северокорейский дипломат единственный раз заседал в 2012 году, однако воздержался от публичных ремарок», — уточнила представитель канцелярии генсека ООН.

Отмечается, что в своем выступлении Ч. Сон Нам вновь подтвердил намерение Северной Кореи продолжать разработку ядерного оружия и средств его доставки вопреки требованиям совбеза.

«КНДР будет победно идти вперед и развиваться как самая мощная ядерная и военная держава в мире. Оружие массового уничтожения необходимо для самообороны и поддержания безопасности в регионе. КНДР – миролюбивое государство, которое ответственно подходит к соблюдению режима ядерного нераспространения, поэтому собирается создать совершенную систему для предотвращения утечек своего ядерного оружия и технологий его производства», — заявил постпред Северной Кореи, возложив ответственность за напряженность на полуострове на США и их союзников, регулярно проводящих в регионе масштабные военные учения.

Напомним, 29 ноября КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии. Первыми о запуске сообщили власти Южной Кореи, впоследствии информацию подтвердили Япония и США. Испытания осудили в ООН. С осуждением в адрес Пхеньяна выступили и в министерстве иностранных дел Казахстана.

4 декабря США и Республика Корея начали самые масштабные за всю историю военного союза 2 стран маневры ВВС Vigilant Ace 18. В ходе маневров союзники отрабатывают различные сценарии, включая нанесение высокоточных ударов по учебным целям. Это копии северокорейских объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, а также муляжи мобильных ракетных пусковых установок. Северо-Корейская сторона 7 декабря прокомментировала учения, заявив, что военные маневры США делают неизбежными войну в регионе. 11 декабря совместные учения начали моряки уже 3 стран – к США и Южной Корее подключилась и Япония.

13 декабря заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман по итогам рабочей поездки в КНДР сообщил, что Северная Корея выразила готовность участвовать в предотвращении войны на Корейском полуострове.