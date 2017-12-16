Алматы. 16 декабря. КазТАГ — О нежелании воевать с Северной Кореей заявили США, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций.

«Мы четко заявили, что по-прежнему готовы использовать все возможные варианты для защиты нашей страны, но мы не пытаемся развязать войну и у нас нет никакого желания начинать войну с Северной Кореей», — заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Напомним, 29 ноября КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии. Первыми о запуске сообщили власти Южной Кореи, впоследствии информацию подтвердили Япония и США. Испытания осудили в ООН. С осуждением в адрес Пхеньяна выступили и в министерстве иностранных дел Казахстана.

4 декабря США и Республика Корея начали самые масштабные за всю историю военного союза 2 стран маневры ВВС Vigilant Ace 18. В ходе маневров союзники отрабатывают различные сценарии, включая нанесение высокоточных ударов по учебным целям. Это копии северокорейских объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, а также муляжи мобильных ракетных пусковых установок. Северо-Корейская сторона 7 декабря прокомментировала учения, заявив, что военные маневры США делают неизбежными войну в регионе. 11 декабря совместные учения начали моряки уже 3 стран – к США и Южной Корее подключилась и Япония.

13 декабря заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман по итогам рабочей поездки в КНДР сообщил, что Северная Корея выразила готовность участвовать в предотвращении войны на Корейском полуострове.

16 декабря стало известно о том, что официальный представитель Пхеньяна впервые выступил в совете безопасности ООН по ситуации на Корейском полуострове. Постоянный представитель КНДР в ООН Ча Сон Нам отметил, что Северная Корея продолжит разработку ядерного оружия, но заверил, что его страна действует в оборонительных целях и привержена принципам мира.