Президент Кыргызстана поздравил казахстанцев и Назарбаева с Днем независимости РК

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Алматы. 16 декабря. КазТАГ — Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил казахстанцев и президента РК Нурсултана Назарбаева с Днем независимости страны, сообщает КирТАГ.

«От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас и всех казахстанцев с Днем независимости Республики Казахстан. Выражаю уверенность, что кыргызско-казахстанские отношения в духе союзничества и стратегического партнерства и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в интересах народов наших стран», — говорится в послании киргизского лидера в субботу.

С. Жээнбеков пожелал Н. Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в его государственной деятельности, а братскому народу Казахстана — мира и процветания.

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