Алматы. 16 декабря. КазТАГ – Новый проект резолюции об отмене решения США по Иерусалиму предложила ООН Турция, сообщает «Синьхуа».

«Турция предлагает ООН новый проект резолюции, добиваясь отмены решения Вашингтона (по Иерусалиму – КазТАГ). Если этот проект не будет принят в совете безопасности ООН, то Турция обратится к генеральной ассамблее Организации объединенных наций», — заявил видеообращении в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер таким образом обратился к участникам митинга в г. Конья в центральном районе республики – участники демонстрации выступили против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.

«Исламские государства учреждают фонд для защиты мусульманских населенных пунктов, семьей и предприятий от Израиля. Помимо этого, исламский мир выдвигает новые инициативы, чтобы добиться признания палестинского государства большим числом стран мира», — добавил Р. Т. Эрдоган.

Статус Иерусалима — один из ключевых вопросов в палестино-израильском конфликте. Израиль считает Иерусалим «единой и неделимой» столицей страны, палестинцы же стремятся объявить восточную часть города столицей своего государства. Согласно палестино-израильским соглашениям, заключенным в Осло в 1993 году, статус города должен был обсуждаться на следующих этапах мирных переговоров между сторонами. Право Израиля на Иерусалим не было признано международным сообществом.

Новый виток напряженности ознаменовался заявлением президента США Дональда Трампа о намерении перенести из Тель-Авива в Иерусалим американское посольство, признав этот город столицей Израиля. В ответ на это глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал это решение «похоронами мирного процесса» и призвал начать новую интифаду — народное восстание. Израильские военные приступили к переброске подкреплений на Западный берег реки Иордан, где ранее уже вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими.