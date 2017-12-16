Спортивная деревня Зимних ОИ-2018 в Пхенчхане официально открылась для атлетов

Алматы. 16 декабря. КазТАГ — Спортивная деревня XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане официально открылась для атлетов, сообщает БелТА.

«Олимпийская деревня в Пхенчхане (Республика Корея – КазТАГ) официально открылась для атлетов. Жилой комплекс рассчитан на 3 894 спортсмена и 2 268 паралимпийцев. На строительство деревни потрачено около $166 млн», — сообщили в субботу в Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси.

Ожидается, что первые спортсмены начнут заселяться в Пхенчхане с 1 февраля 2018 года. Отмечается, что это вторая Олимпийская деревня, первая в Канныне сможет принять более 2 900 олимпийцев и была сдана в эксплуатацию в сентябре.

Очередные главные зимние спортивные старты четырехлетия будут проходить в Республике Корея с 9 по 28 февраля. В Олимпиаде примут участие более 2,5 тыс. атлетов почти из 100 стран. Всего будет разыграно 98 медалей по 7 видам спорта.