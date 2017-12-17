Сборная Казахстана по қазақ күресі стала четырехкратным победителем турнира «Евразия Барысы»

Алматы. 17 декабря. КазТАГ – Сборная Казахстана по казахской борьбе қазақ күресі стала четырехкратным победителем турнира «Евразия Барысы», сообщает информационно-спортивный ХАБ.

«Победой национальной сборной Казахстана завершился Кубок мира по қазақ күресі «Евразия Барысы», сообщает информационно-спортивный ХАБ. В финале турнира казахстанцы выиграли по очкам сборную Алматы. Основная встреча завершилась вничью — 4:4. На пути к финалу победители турнира одолели сборную Монголии и Японии, а палуаны сборной Алматы победили Грузию и Узбекистан. (…) Сборная Казахстана на этом четыре раза одержала победу на «Евразия Барысы», только в 2014 году первое место заняла сборная Монголии», — говорится в сообщении.

За третье место боролись сборные Узбекистана и Японии. В итоге сильнее оказались борцы из Центральной Азии.

«Нам не хватило удачи, чтобы выиграть этот турнир. Проиграли лишь по очкам от национальной сборной. Боролись на ничью. В целом все соперники оказались не слабыми. Доволен результатами спортсменов. Теперь будем готовиться к другим соревнованиям», — сказал старший тренер Алматы Бауыржан Талип.

Всего в соревнованиях приняли участие борцы из 8 стран мира. Среди них сборная Бразилии, Японии и Камеруна, впервые участвовавшие на «Евразия Барысы». Участники выявили сильнейших в 8 весовых категориях.

«Победители и призеры «Евразия Барысы» были награждены денежными призами и тайказанами. За первое место — Т10 млн, за второе Т6 млн и за третье Т4 млн», — сказано в сообщении.