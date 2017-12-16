Генсек ООН и другие мировые лидеры поздравили Назарбаева и казахстанцев в Днем независимости

Астана. 16 декабря. КазТАГ – Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш и другие мировые лидеры поздравили президента РК Нурсултана Назарбаева и казахстанцев с Днем независимости, сообщает пресс-служба главы государства.

«В этот особый для вас день я рассчитываю на активное участие и содействие вашей страны в укреплении ООН и продвижении наших общих усилий по обеспечению мира, развития и прав человека для всех», — написал в субботу казахстанскому лидеру А. Гутерриш.

Поздравительную телеграмму направил президенту РК и немецкий лидер Франк-Вальтер Штайнмайер.

«За теперь уже четверть века с момента установления дипломатических отношений политические, экономические, общественные и культурные связи между нашими странами получили многостороннее и интенсивное развитие. Германия и впредь останется надежным партнером Казахстана в деле укрепления демократии и верховенства закона», — подчеркнул президент Германии.

Генерал-губернатор Канады Жули Пайетт в своем поздравительном письме выразил поддержку инициативе Казахстана по нераспространению ядерного оружия, а также отметил миротворческие усилия и предпринимаемые меры по дальнейшему развитию в регионе.

«Пожелания благополучия и процветания в адрес главы государства и народа Казахстана также направили император Японии Акихито, президенты Республики Сингапур Халима Якоб, Республики Австрия Александр Ван дер Беллен, Мексики Энрике Пенья Ньето, король Нидерландов Виллем-Александр, председатель государственного совета и совета министров Республики Куба Рауль Кастро Рус», — сообщили в Акорде.

Напомним, ранее главу государства и граждан Казахстана с Днем независимости поздравили президент России Владимир Путин, глава Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и президент Беларуси Александр Лукашенко.