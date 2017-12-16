Уверенность в развитии сотрудничества РК и РБ в интеграционном формате выразил Лукашенко

Алматы. 16 декабря. КазТАГ — Уверенность в развитии сотрудничества Казахстана и Беларуси в интеграционном формате выразил белорусский лидер Алексанлр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента РБ.

«А. Лукашенко выразил уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента РК Нурсултана Назарбаева в Беларусь, будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-казахстанского сотрудничества как в двустороннем, так и в интеграционном формате», — говорится в сообщении в субботу.

По информации пресс-службы, своим мнением о двустороннем сотрудничестве стран белорусский лидер поделился, поздравляя Н. Назарбаева и казахстанцев с Днем независимости.

«За годы независимости Казахстан достиг значительных успехов в становлении государственности, укреплении авторитета на мировой арене, экономическом развитии, обеспечении социального и межконфессионального согласия. Сегодня Казахстан решает масштабные задачи по реформированию экономики, модернизации политической и общественной жизни. Своими миротворческими усилиями страна вносит весомый вклад в поддержание безопасности», — отметил А. Лукашенко.

Напомним, ранее главу государства и граждан Казахстана с Днем независимости поздравили президент России Владимир Путин, глава Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.