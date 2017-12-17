Алматы. 17 декабря. КазТАГ – Сразу 3 казахстанских боксера-профессионала победили за сутки на разных аренах мира, сообщает Sports.kz.

«Казахстанский боксер Иса Акбербаев (19-0, 14 КО) провел двадцатый бой на профи-ринге. Его соперником в рамках вечера бокса в Броварах (Украина) был босниец Мирнеш Денадич (10-5, 4 КО). Десятираундовый бой в первом тяжелом весе завершился победой И. Акбербаева в четвертом раунде техническим нокаутом. Таким образом, И. Акбербаев одержал двадцатую победу в профессионалах и сохранил пояс чемпиона Азии по версии WBA», — говорится в сообщении в воскресенье.

Азиатский пояс WBA боксер завоевал летом, нокаутировав россиянина Юрия Барашьяна. Для боснийца М. Денадича поражение стало шестым в карьере.

«Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (10-0, 9 КО) выступил в рамках вечера бокса в Лавале (Канада). В восьмираундовом бою в первом полусреднем весе он победил американца Уилберта Лопеса (20-8, 14 КО). Поединок завершился победой Б. Джукембаева единогласным решением судей — 80:72, 80:72, 80:72. Таким образом, Б. Джукембаев остался непобежденным и занес себе в актив одиннадцатую победу. Лопес потерпел девятое поражение на профи-ринге», — сказано в материале.

Поединок казахстанца проходил в андеркарте боя Билли Джо Сондерс – Давид Лемье.

«Казахстанский боксер Иван Дычко (3-0, 3 КО) провел четвертый бой в профессионалах, сообщает. В Майами (США, штат Флорида) он встретился с 36-летним мексиканцем Сельсо Пинсоном (5-4-1, 3 КО). Поединок в супертяжелом весе завершился победой И. Дычко техническим нокаутом в третьем раунде. Для И. Дычко эта победа стала четвертой в карьере, а С. Пинсон проиграл в пятый раз», — говорится в сообщении.