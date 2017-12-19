Двойной мониторинг на пунктах пропуска на границе Казахстана с Кыргызстаном завершится до 29 декабря

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Алматы. 19 декабря. КазТАГ – Двойной мониторинг на пунктах пропуска на границе Казахстана с Кыргызстаном завершится до 29 декабря, сообщает КирТАГ.

«Сейчас на пунктах пропуска на кыргызско-казахской границе работает комиссия, совместно с казахскими специалистами проводим мониторинг. Процедуры должны завершиться до 29 декабря», — доложил ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности глава государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов во вторник.

Глава ГТС также отметил, что на КПП устанавливается новое оборудование, которое позволит контролировать передвижение товаров, сократить контрабанду и даст возможность обмена информацией между таможенными органами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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