Алматы. 19 декабря. КазТАГ — В Актобе открыли интернат для одаренных детей, сообщается на сайте «Стратегия 2050».

«В Актобе открылся интернат для одаренных детей при физико-математической школе «Сымбат», — говорится в сообщении областного акимата, опубликованном на сайте во вторник.

Отмечается, что общая площадь здания, в котором будут проживать 100 детей-учащихся старших классов, составляет 1,4 тыс. кв.м. Интернат, в первую очередь, был открыт для того, чтобы в школе могли бесплатно обучаться одаренные дети из сельской местности. Так, 85 детей будут учиться в рамках государственного образовательного заказа, 15 грантов на обучение и проживание предоставят учредители школы. На сегодня это единственный подобный проект в Казахстане, реализованный в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

«В интернате будут проживать дети со всех районов нашей области, которые прошли вступительные экзамены по математике, логике, английскому языку, а также собеседование. Всего на 100 мест претендовало 760 детей. Конкурсный отбор проходил в открытом режиме с участием родителей и представителей управления образования. Здесь для детей созданы все необходимые условия для комфортного проживания и обучения», — подчеркнул директор школы Берик Уразов.

Между тем для физического развития детей при интернате создана спортивная база: поля для футбола, баскетбола и волейбола, игровые площадки, workout зона, хоккейный корт и др.

«В соответствии с поручениями главы государства нами уделяется особое внимание развитию сферы образования. Только в текущем году в регионе открыто 12 новых школ, еще три школы примут учеников до конца года. Наша цель – дать возможность всем детям нашей области получить качественное и доступное образование», — подчеркнул аким области Бердыбек Сапарбаев.