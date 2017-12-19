Путин призвал спецслужбы СНГ укрепить связи на фоне угроз терроризма

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Алматы. 19 декабря. КазТАГ — Президент России Владимир Путин призвал спецслужбы СНГ к укреплению связей на фоне угроз терроризма, пишет ТАСС.

«Основная опасность для граждан стран СНГ исходит от международных террористических организаций, действующих в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства», — говорится в приветствии В. Путина участникам открывшегося совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ, которое зачитал директор ФСБ Александр Бортников во вторник.

В тексте также подчеркивается, что «складывающаяся в мире ситуация требует поиска новых более эффективных путей реагирования на глобальные вызовы и угрозы».

«Поэтому важно, чтобы национальные спецслужбы укрепляли партнерские связи, вырабатывали согласованные подходы к решению актуальных задач, активнее делились друг с другом профессиональным опытом, оперативными и аналитическими данными, а также налаживали отношения со структурами гражданского общества», — отмечается в приветствии.

В нем также В. Путин выразил надежду, что проводимое совещание укрепит взаимодействие спецслужб. Он напомнил, что такие традиционные встречи способствуют развитию многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью.

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