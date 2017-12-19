«Елки желаний» появились в ЦОНах Астаны и Алматы

Астана. 19 декабря. КазТАГ — «Елки желаний» появились в центрах обслуживания населения (ЦОНах) Астаны и Алматы, сообщает пресс-служба АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

«Новогодние елки с детскими пожеланиями появились в столичном ЦОНе на проспекте Республики и в ЦОНе Турксибского района города Алматы. Работники госкопорации «Правительство для граждан» собрали письма деду Морозу от 60-ти ребят от 3-х до 15 лет», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Уточняется, что елки с детскими письмами установлены в отделе ЦОН №8 г. Астана по адресу: пр. Республики, 43 и в отделе №1 Турксибского района г.Алматы – ул. Маркова, 44. Благотворительная акция «Елка желаний» продлится до 27 декабря. До этого времени любой желающий может обратиться в один из двух ЦОНов и исполнить заветную мечту ребенка.

«Например, четырехлетний Мухаммед не умеет писать сам, поэтому попросил об этом маму. Он очень любит сладости и мечтает о санках. А 14-летняя Эльвина хочет красивую кофточку и зимние сапоги», — отмечает пресс-служба.

Таким образом, любой из посетителей центра обслуживания населения может стать добрым дедушкой Морозом и исполнить заветное желание ребенка.