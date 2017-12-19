Президенту Франции Макрону вручили верительные грамоты от Казахстана

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Алматы. 19 декабря. КазТАГ — Президенту Франции Эммануэлю Макрону вручили верительные грамоты от Казахстана, сообщается на странице посольства Казахстана во Франции в Facebook.

«18 декабря 2017 года в Елисейском дворце посол Республики Казахстан Жан Галиев вручил верительные грамоты президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщалось ранее, Франция, обладая мощным экономическим потенциалом, является одним из основных торговых партнеров Казахстана в Европе. Товарооборот между странами имеет позитивную динамику роста. Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Францией за 6 месяцев 2017 года составил $1,7 млрд, что на 45,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года

Как отмечается, Франция занимает 5-е место в списке основных торговых партнеров Казахстана и аналогичное место по уровню инвестиций в Казахстан за последние 12 лет, объем которых составил $13,6 млрд.

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