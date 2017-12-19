Киев. 19 декабря. КазТАГ – Айжан Бильченко. Отменить праздничный выходной на 8 марта предложили украинской Раде, сообщает Укрnews.

«Украинский институт национальной памяти (УИНП) предлагает значительно сократить число праздничных дней в Украине. Если законопроект будет поддержан в новой редакции, то со следующего года в календаре страны 8 марта и 9 мая останутся праздничными, но рабочими днями», — говорится в сообщении во вторник.

Кроме того, авторы законопроекта предложили отменить праздничный статус 2 мая.

«Насущной является потребность консолидации общества, в том числе вокруг исторического прошлого, национальных ценностей и традиций. Особая роль в этом процессе принадлежит комплексу государственных праздников, который должен быть фактором восстановления исторической памяти украинского народа, источником гражданско-патриотического становления общества», — пояснили авторы законопроекта.